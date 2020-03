10 vecí, ktoré ma v Thajsku prekvapili

Začiatkom januára, kedy korona vyčíňala len v Číne, sme boli na prvej dovolenke v Ázii. Vtedy našou najväčšou obavou bolo, či nám vystačia zásoby Endiexu :) Našťasie sme ho vôbec nepotrebovali, ale prekvapilo nás niečo iné.

Napriek tomu, že sme 20 dní jedli výhradne na ulici, bola naša črevná mikroflóra v poriadku, takže strašidelné príbehy o faraónových budhových pomstách sa nepotvrdili.

Zjedli, videli a zažili sme toho veľa a kedže články s nadpismi “TOP 10 vecí, ktoré…” sú populárne a dobre sa čítajú, tu je 10 vecí, ktoré nás najviac prekvapili:



1. Takmer nikto nevie poriadne po anglicky

Čakali sme, že v krajine s takým masívnym turizmom budú mať ľudia (alebo aspoň ľudia pracujúci v službách) dobrú angličtinu. Nie je to tak a väčšina ľudí má buď veľmi slabú alebo žiadnu angličtinu. Takmer vždy sa však dá nejako dohovoriť. Thajci sú veľmi milí a snažia sa vyhovieť.

2. Použitý toaleťák patrí do koša.

Miestna kanalizácia, najmä na ostrovoch, nezvládne ak po potrebe hodíte toaleťák do záchoda. Ale našťastie (!) majú všade pri záchode sprchovaciu pištolku (voláme ju Aperol Spritz), ktorou sa môžete vyšpricovať a toaleťák vlastne ani nepotrebujete. Možno len na nejaké dokončovacie práce.



Bum gun alias Ritná pištolka (Behold - the bum gun © Wikimedia Commons)

3. Jazdia na opačnej strane.

Toto sme vedeli, ale aj tak to vždy spočiatku prekvapí. Kubo (manžel) si raz skoro sadol šoférovi na kolená, a aj po 20 dňoch sa vždy pozrel na opačnú stranu cesty.

Naľavo sa tu jazdí kvôli tomu, že Británia bola prvý obchodný partner, od ktorého kupovali autá a už im to tak ostalo. Niečo ako, keď ti v detstve hovoria, aby si neškúlil, lebo ti to tak ostane.

Volant majú na pravej strane

4. Veľmi prísne fajčiarske pravidlá.

Mysleli sme si, že v Ázii si ľudia veselo vypaľujú zobáky. Nie je to tak. Existuje veľa miest, kde je prísne zakázané fajčiť a hrozí vám pokuta, ak to porušíte. Nám sa kvôli tomu dovolenka v Thajsku trochu predražila (viac v tomto blogu). Je to väčšinou okolo pamiatok, vo všetkých mestských a prírodných parkoch, pred potravinami a podobne.

V parkoch, na plážach a námestiach uvidíte takéto tabule.

5. Nemajú syry

Z tohto som bola konsternovaná najmä ja a po 7 dňoch som sa začala modliť k bohu syra nech mi zošle aspoň nejaký ementál. Akože, neviem čo som čakala, ale to, že na hotelových raňajkách ani v potravinách nezoženiem syr, to teda nie. Jediný bežne dostupný syr je ten taký plátkový toastový, čo vlastne ani syr nie je. Bolo to také zlé, že sme po dvoch týždňoch bez syra na trhu obaja pokukovali po vyprážanom tofu! :)



Náš jediný kontakt s "wannabe" syrom bol cez Ham and Cheese sandwiche zo 7 eleven. Stáli cca 70 centov. (natripe.sk)

6. Exotické zvieratká uvidíš aj v meste

Na to, aby ste videli kobru kráľovskú nemusíte chodiť do divočiny. My sme videli jednu mŕtvu (vďakabohu!) kúsok od nášho hotela v Ao Nang.

V národnom parku v provincii Krabi boli takéto upokojujúce tabule. (Ivana Luzinova Valekova)

7. Je tu veľa reggae barov

Aj keď Thajsko má prísne protidrogovézákony. Na juhu Thajska a na ostrovoch až také prísne zákony neplatia… If you know, what I mean...

Reagge bar na Tonsai beach, Krabi (Ivana Luzinova Valekova (natripe.sk))

8. Polievka na raňajky

Bežné raňajkové menu v hoteli obsahuje kurací vývar alebo iné, podľa nášho vnímania, hlavné jedlo. Polievkové stánky sú aj medzi prvými stánkami, ktoré ráno otvárajú. V Bangkoku o siedmej ráno to blo naše prvé jedlo v Thajsku vôbec.

Naše prvé jedlo v pofidérnej uličke v Bangkoku o 7 ráno. (natripe.sk)

9. V akomkoľvek pouličnom stánku alebo reštaurácii vám spravia špičkové jedlo



Ulica je miesto, kde sa žije a deje všetko. Väčšina reštaurácii, v ktorých sme jedli nemalo ani strechu, nieto ešte steny. Typický thajský streedfood pozostáva zo stolov na prípravu jedla, prenosných chladiacich boxov, plynových varičov, panvíc, plastových riadov, stolov a stoličiek. Phong Nam na Miletičke budeme odteraz vnímať cez úplne novú optiku.





Panang curry bolo naše najobľúbenejšie thajské jedlo. (natripe.sk)

10. Riadia to tam ženy

Ženy sú podľa nášho vnímania tie, čo to tu vedú. Sú to šikovné biznismenky a usmerňujú svojich mužov. Niekoľkokrát sme boli svedkami toho, ako sa muž musel ísť spýtať ženy na súhlas alebo finálne rozhodnutie. Myslíte, že to tí západní muži, ktorí si sem prídu hľadať nevesty, tušia? Asi ťažko.



Dievčatko z Bangkoku (natripe.sk)





Dúfam, že čoskoro budeme môcť opäť cestovať a vďaka nášmu zoznamu bude vaša prvá dovolenka v Thajsku o čosi príjemnejšia. Ak vás blog zaujal, pozrite aj ďalšie články o našom putovaní po Thajsku na www.natripe.sk, kde dávam tipy, čo sa oplatí pozrieť a ako sa tam za rozumnú cenu dostať. Cestovať síce teraz nemôžeme, ale nič nám nebráni plánovať :)