Fascinujúce fakty o floridskom Karibiku

Key West nie je len o pekných plážach. Na tomto malom ostrove sa v minulosti udialo niekoľko fascinujúcich udalostí. Ak vás zaujíma o čom bola jednominútová vojna alebo ako vznikala nadoceánska železnica, čítajte ďalej.

Key West je najjužnejší ostrov a zároveň aj mesto Florida Keys. S kamoškou sme tam boli na jednodňovom výlete počas dovolenky v Miami, ale je tam čo objavovať aj na viac dní. Veď posúďte sami.

Cesta oceánskou diaľnicou

Už cestu na Key West, alebo akýkoľvek iný ostrov Florida Keys, si užijete. Pôjdete tam totiž po známej (nad)oceánskej diaľnici US-1. Je 181 km dlhá a vedie cez 42 ostrovov.

Pôvodne tam nebola diaľnica, ale železničná trať. Čítate dobre. Železnica idúca ponad oceán!

Začiatkom 20. storočia ju postavil ju tam Henry Flager, bohatý biznismen, ktorý s Rockefellerom založil ropnú spoločnosť Standard Oil. Neskôr sa presťahoval na Floridu a začal tam budovať hotely a železnice. Flager v železnici až na Key West cítil obchodný potenciál – obchodovanie s Latinskou Amerikou a Kubou, a vďaka vznikajúcemu Panamskému prieplavu aj so západným pobrežím.

Stavba trvala sedem rokov a nebola to prechádza ružovou záhradou.Počas konštruovania musela železnica prežiť 3 hurikány, v rokoch 1906, 1908 a 1910. Prvú jazdu po nadoceánskej železnici si na sklonku života, v roku 1912, užil aj samotný Flager.

Overseas Railroad potom fungovala vyše 20 rokov, kým ju v roku 1935, presne na deň práce definitívne nezničil hurikán katégórie 5, známy ako Labour Day Hurricane. Odvtedy to už Flagerova železnica nerozchodila.

Na niektorých pilieroch však následne postavili diaľnicu, po ktorej idete na Key West aj dnes. Počas cesty stále môžete vidieť zvyšky Flagerovej legendárnej železnice.



Vitajte v Lastúrovej republike!

Florida Keys sa v roku 1982 odtrhli od USA a založili si vlastný štát, The Conch Republic. Teda po našom, Lastúrovú republiku. Jej história je krátka a vtipná. Vznikla ako recesistická odpoveď na buzeráciu americkej vlády.

V roku 1982 totiž americká pohraničná polícia zablokovala východ z ostrovov Florida Keys na Floridu. Spravili to preto, lebo chceli dôkladnejšie kontrolovať ilegálnych vysťahovalcov, ktorí z Kuby a ďalších karibských ostrovov touto cestou imigrovali do USA. Tak si tam Američania postavili kvázi hraničný prechod, aj keď na tom mieste nie je žiadny prechod medzi dvoma rôznymi štátmi alebo krajinami.

Spravili to dosť nešťastne, nikomu nič nepovedali a proste postavili blokádu, zastavovali a detailne kontrolovali každé auto. Značne tak spomalili jediný priechod, ktorým sa viete dostať autom z Florida Keys do zvyšku USA a naopak. Tým dosť utrpel hlavný príjem ostrovov, turizmus, a samozrejme aj voľný pohyb ostrovanov po Floride. Obyvatelia ostrovov boli nahnevaní. A táto situácia trvala

Denis Wardlow, vtedajší starosta Key West, vtedy vyhlásil, že pokiaľ sa USA chce správať k Florida Keys ako k cudziemu štátu, stanú sa ním.

A tak 23. apríla 1982 vznikla The Conch Republic, teda Lastúrová republika.



Hneď potom, ako túto republiku Wardlow založil, vyhlásil vojnu USA a rozbil peceň kubánskeho chleba (áno, fakt chleba!) o hlavu nejakému americkému námornému veliteľovi (alebo niekomu oblečenému ako on) a ihneď sa v mene Lastúrovej republiky vzdal a zažiadal o zahraničnú pomoc vo výške 1 miliarda dolárov.

To bola jednominútová vojna Lastúrovej republiky. USA im síce žiadne peniaze nedali, ale svoju „hraničnú“ kontrolu ihneď stiahli.

Obyvatelia Key West sa stále hrdo hlásia k svojmu lastúrovému občianstvu. Republika je však už len turistickým lákadlom, aj keď vlastne nikdy nebola oficiálnou republikou.

Najjužnejší bod USA - len cca 180 km na Kubu. (Ivana Luzinova)

Slávne domy

Na Key Weste žil 8 rokov (1931- 1939) aj držiteľ Nobelovej ceny za literatúru, Ernest Hemingway. Jeho dom bol prvým domom na Key Weste s poriadnym bazénom a dodnes si ho môžete ísť v takmer nezmenenom stave pozrieť, funguje ako múzeum. Jediní stáli obyvatelia sú šesťprsté mačky, ktoré sú potomkami Hemingwayovej prvej šesťprstej mačky Snow White. Pobehuje ich tam zopár desiatok a majú zvučné mená. Labkou so šiestimi prstami môžete potriasť Pablovi Picassovi alebo Audrey Hepburn.

Mačka so 6 prstami (Ivana Luzinova) Hemingwayov dom (Ivana Luzinova) Hemingwayova pracovňa (Ivana Luzinova)



Okrem Hemingwayovej vilky si môžete na Key Weste prezrieť aj Little White House. Budova, z ktorej si americký prezident Harry S. Truman spravil letné sídlo, bola pôvodne centrála námorného veliteľstva. Postavený bol v roki 1890 a najprv slúžil počas Španielsko- Americkej vojny, apotom aj počas 1. a 2. svetovej.

Trumanovi jeho doktor odporučil pobyt na slniečku a keďže mal hlboko do vrecka (asi to bolo vtedy možné, aj keď bol prezident), tak hľadal lacnú variantu. Našiel si vojenský objekt, ktorý je v teple a blízko pri oceáne a svoju dovolenku tak mohol označiť ako „prezidentskú návštevu“.

Little White House na Key West (Ivana Luzinova)

