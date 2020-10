Jarovská bažantnica - zelená oáza medzi Petržalkou a Jarovcami

Jarovská bažantnica nie je žiadna bažantia dáma z Jaroviec, ani nová značka piva pre ženy. Je to barokový zverinec z 18. storočia, pôvodne patriaci k zámku Neues Schloss v obci Kitsee. Nachádza sa na území Slovenska.

Zámok, postavený začiatkom 17. storočia, dal v 18. storočí na barokový prestavať gróf Pavol Esterházy. V tom čase vznikla asi aj bažantnica.

Neues Schloss (Nový Zámok) v Kittsee

Zámok je aj dodnes v skvelom stave. Bohužiaľ, pôvodná bažantnica sa takmer vôbec nezachovala ale na čare jej to neubralo. Možno práve naopak.

Kamenný barokový most (Ivana Luzinova)

História bažantnice

Jarovská bažantnica slúžila špeciálne na odchov bažantov, ale je dosť možné, že sa tam nachádzala aj iná poľovná zver. Bol to poľovný revír pre šľachtu. Veľmi rád tam vraj chodil poľovať aj syn Márie Terézie, cisár Jozef II a jej otec Karol VI.



Mala tvar nepravidelného šesťuholníka a bola po celom svojom obvode ohradená múrom. Vo vnútri sa nachádzali hospodárske objekty a bola husto vysadená lipami.

Rozdeľovalo ju 8 ciest, ktoré sa zbiehali v stredovom kruhu. Cesty aj kruh v strede sú stále zachované, ale pomaly si ich podmaňuje príroda.

Takto bažantnica vyzerala kedysi. (Zdroj: Petržalčan)

Bažantnica dnes

Zo stavieb sa dodnes zachoval len murovaný most, ktorý v okolitej prírode pôsobí rozprávkovo. Kedysi viedol ponad rameno Dunaja, no to po jeho odklone vyschlo a dnes je prechodné.

Most v Jarovskej bažantnici (Ivana Luzinova)

Na jar tu bujne rastie medvedí cesnak a pravdepodobne tu žije veľmi veľa slimákov, pretože sme na zemi našli stovky slimačích ulít.

Nájdete možno aj nejaké príbytky. (Ivana Luzinova)

Ideálne miesto na prechádzku v extraviláne, kde nechodí veľa ľudí. Aj keď, po uverejnení tohto blogu – ktovie? Výlet môžete spojiť aj s návštevou vojenského bunkra BS-9.

Návod na to, ako sa do bažantnice dostať nájdete v tomto blogu.